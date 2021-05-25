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Факт незаконного заключения соцконтракта выявлен в Малосердобинском районе

12:29 | 25.05.2021 | Общество

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Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Факт заключения соцконтракта с гражданином, не имеющим права на данный вид государственной социальной помощи, выявлен в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Факт незаконного заключения соцконтракта выявлен в Малосердобинском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в апреле текущего года 46-летний житель Старославкинского сельсовета получил государственную социальную помощь в виде социального контракта в размере 80 тыс. рублей для ведения личного подсобного хозяйства. [...] В ходе прокурорской проверки законности расходования бюджетных средств установлено, что получатель выплат при подаче документов скрыл часть сведений о своих доходах», — сказано в пресс-релизе.

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В нем уточняется, что мужчина не указал ежемесячный доход в размере более 11 тыс. рублей, полученный в январе и феврале 2021 года по договору подряда, а также выплаченное в декабре 2020 года пособие по временной нетрудоспособности — свыше 9 тыс. рублей.

«С целью устранения нарушений прокурор района внес главе администрации Малосердобинского района представление. Получатель полностью возместил незаконно полученные денежные средства», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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