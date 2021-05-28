Савельев предложил пересмотреть границы Октябрьского района Пензы или разделить его на два Общество

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от партии «Единая Россия», главврач областного лечебно-физкультурного диспансера Валерий Савельев предложил пересмотреть границы Октябрьского района или разделить его на два.

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Данную тему он поднял на 23-й очередной сессии гордумы, в ходе которой глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин сообщил, что площадь района составляет 81 кв. км, население — 179,3 тыс. человек, на его территории находятся 295 улиц, 3 тыс. 440 индивидуальных жилых домов и 951 многоквартирный.

Как отметил Валерий Савельев, Октябрьский район города является самым большим — и по площади, и по количеству жителей.

«Не думали ли Вы, что в связи с такой большой площадью и количеством жителей [...] Октябрьский район [надо] разделить на два района?» — поинтересовался депутат у главы администрации.

Андрей Гришин напомнил, что этот вопрос находится не в его компетенции.

С этим согласился глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Валерий Петрович, наверное, вопрос не по его зарплате, не по полномочиям», — сказал он.

Спустя некоторое время депутат вновь вернулся к поднятой теме.

«Уважаемые коллеги, хотел бы отметить, что границы районов у нас определялись в далеком прошлом, еще при советской власти, в 1970-х годах, может быть, даже раньше. Октябрьский район, насколько я помню, ограничивался строительством домов в районе магазина «Океан». Сейчас район значительно вырос — и по количеству жителей, и по площадям. [...] Поэтому давайте продумаем вопрос об изменении границ района: либо разделить его на два района, либо перераспределить площади», — предложил Валерий Савельев.

По его мнению, увеличение территории района негативно сказывается на эффективности управления им.