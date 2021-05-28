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Мэр Пензы прокомментировал отсутствие общественных туалетов у фонтана и вблизи собора

15:04 | 28.05.2021 | Общество

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал отсутствие общественных туалетов вблизи светомузыкального фонтана на улице Московской и Спасского кафедрального собора, а также в других местах, где бывает многолюдно.

Мэр Пензы прокомментировал отсутствие общественных туалетов у фонтана и вблизи собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поводу туалетов в центральной части города и относительно непосредственно фонтана: все равно остается позиция, что вокруг достаточно объектов общественного питания, с которыми существует договоренность о том, что они не ограничивают вход посетителей, если у кого-то есть необходимость зайти в туалет», — сказал он в ходе 23-й очередной сессии гордумы.

По словам мэра, в пятницу, 28 мая, установлены биотуалеты на набережной реки Суры.

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«По Соборной площади: ищем место, где установить [туалет]. Такой запрос был со стороны агентств, которые занимаются привозом туристов», — добавил Андрей Лузгин.

Возвращаясь к теме отсутствия общественного туалета у фонтана, Андрей Лузгин заявил, что «нет такой остроты проблемы».

Вместе с тем он пообещал, что вопрос о строительстве стационарного туалета будет проработан.

«Мы по сетям вопрос изучим — вообще какая возможность у нас, и какая стоимость затрат по строительству туалета стационарного. Соответственно, «синие домики» на фонтане ставить не будем», — отметил глава администрации Пензы.

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