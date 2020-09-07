В Пензе церемонию открытия нового фонтана посетили 20 тыс. человек — Вера Фейгина Общество

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Примерно 20 тыс. человек посетили церемонию открытия нового светомузыкального фонтана в Пензе в День города. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Только на открытие фонтана пришли порядка 20 тыс. человек», — сказала она, подводя итоги прошедших массовых мероприятий в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в понедельник, 7 сентября.

Вера Фейгина добавила, что около 50 тыс. пензенцев наблюдали за фейерверком вблизи стелы «Росток» на набережной реки Суры.

«Свыше 28 тыс. человек посетили учреждения культуры по флаерам, которые можно было получить на всех избирательных участках в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — цитирует начальника управления культуры Пензы пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», торжества, посвященные 357-летию Пензы, проходили с 4 по 6 сентября.

Основные мероприятия состоялись в субботу, 5 сентября. Главным событием стало открытие нового светомузыкального фонтана, построенного при участии Сбербанка.