На Привокзальной площади Пензы 1 и 2 июня ограничат движение транспорта Общество

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Движение транспорта будет ограничено на Привокзальной площади Пензы — между зданием вокзала и островком безопасности, на котором размещена остановка, — 1 и 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, ограничение будет действовать с 6.00 вторника до 20.00 среды.

Исключение будет сделано для экскурсионных и заказных автобусов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 и 2 июня в Пензе будет находиться «Поезд Победы».

Жители и гости города, прошедшие регистрацию на сайте проекта, смогут ознакомиться с инсталляцией, посвященной научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом.