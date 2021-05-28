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На Привокзальной площади Пензы 1 и 2 июня ограничат движение транспорта

17:56 | 28.05.2021 | Общество

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Движение транспорта будет ограничено на Привокзальной площади Пензы — между зданием вокзала и островком безопасности, на котором размещена остановка, — 1 и 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Привокзальной площади Пензы 1 и 2 июня ограничат движение транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, ограничение будет действовать с 6.00 вторника до 20.00 среды.

Исключение будет сделано для экскурсионных и заказных автобусов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 и 2 июня в Пензе будет находиться «Поезд Победы».

Жители и гости города, прошедшие регистрацию на сайте проекта, смогут ознакомиться с инсталляцией, посвященной научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом.

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