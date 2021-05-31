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Евгений Новиков назначен заместителем прокурора Пензенской области

10:20 | 31.05.2021 | Общество

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Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Старший советник юстиции Евгений Новиков назначен заместителем прокурора Пензенской области с 31 мая. Соответствующая информация размещена на сайте надзорного ведомства.

Евгений Новиков назначен заместителем прокурора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Новиков Евгений Викторович родился в Лисках Воронежской области в 1979 году.

В 2001-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С мая 2001 года проходит службу в органах прокуратуры.

Длительное время работал в Воронежской области. Состоял в должностях помощника, старшего помощника россошанского межрайонного прокурора, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры региона, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры региона.

Занимал должности заместителя прокурора Советского района Воронежа, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов прокуратуры управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области, начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона, прокурора Центрального района Воронежа.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей.

До настоящего времени у прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой, занимающей данную должность с апреля 2013 года, был один заместитель — Олег Световой.

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