Более 20 сотрудников мебельной фабрики «Квартет» работали без трудовых договоров Общество

Кузнецк, 31 мая 2021. PenzaNews. Более 20 сотрудников мебельной фабрики «Квартет» в Кузнецке Пензенской области работали без трудовых договоров. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной прокуратурой города.

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«Установлено, что с 21 сотрудником мебельной фабрики «Квартет» — управляющими, плотниками, грузчиком, швеями, конструкторами-технологами и бухгалтером — трудовые договоры в письменной форме работодатель не заключал, несмотря на их фактический допуск к работе не позднее 5 апреля 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«В отношении работодателя прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — сказано в тексте.