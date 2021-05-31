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Мельниченко потребовал максимально сберечь деревья при реконструкции улицы Московской

12:11 | 31.05.2021 | Общество

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Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал максимально сберечь деревья в верхней части улицы Московской, где накануне в рамках проводимой реконструкции было спилено семь лип.

Мельниченко потребовал максимально сберечь деревья при реконструкции улицы Московской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы с деревьями не хулиганьте. [...] Не мы с вами эти липы посадили, не нам их пилить», — сказал он в ходе объезда города в понедельник, 31 мая.

Руководитель субъекта федерации добавил, что допускается ликвидация только сухих и гнилых деревьев.

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«Виктор Николаевич, организуйте процесс так, чтобы там, где деревья, где корневые системы, была ручная копка, чтобы максимально сберечь деревья на улице Московской», — сказал Олег Мельниченко временно исполняющему обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву.

Также он обратился к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«Я запрещаю пилить, Андрей Вячеславович, слышите? [...] Спилили липу, посадите дерево после того, как закончите реконструкцию, чтобы здесь были деревья и чтобы не саженцы были, а подрощенные. [...] Не трогайте те нормальные, живые деревья, которые на сегодняшний день на Московской растут. Это исторический облик города. К этому привыкли горожане», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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