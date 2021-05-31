В верхней части улицы Московской в Пензе спилили семь взрослых лип Общество

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Семь взрослых лип спилено в верхней части улицы Московской в Пензе, масштабная реконструкция которой начата в рамках программы формирования современной городской среды.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работы были проведены в минувшее воскресенье, 30 мая.

Жители, ставшие очевидцами процесса, разместили в социальных сетях фотографии и видео, на которых запечатлено, как уничтожаются зеленые насаждения.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Многие интернет-пользователи назвали варварством ликвидацию на пешеходной улице деревьев, дававших тень.

Некоторые сравнили ситуацию на улице Московской с результатами благоустройства других общественных территорий в центре города, в частности, сквера «Копилка пословиц», который в результате проведенных работ больше не выглядит таким зеленым, как раньше.

В администрации Пензы заявили, что деревья спилены «в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды. По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

По мнению генерального директора ООО «Архитектурное бюро «Март» Марата Каскеева, продление пешеходного маршрута на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса позволит развить идею променада, который будет формировать «дорогу к храму» — от улицы Бакунина до Спасского кафедрального собора.

30 апреля 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на сумму более 265 млн. рублей. Работы по нему должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.