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Депутата Ломовцева предлагается ввести в состав ФКК по телерадиовещанию

17:03 | 02.06.2021 | Общество

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Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Проект постановления Законодательного собрания Пензенской области, в соответствии с которым предлагается ввести депутата Александра Ломовцева в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, размещен на сайте регионального парламента.

Депутата Ломовцева предлагается ввести в состав ФКК по телерадиовещанию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утвердить Ломовцева Александра Ивановича представителем Законодательного собрания Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию», — говорится в проекте документа.

В случае его принятия постановление от 12 февраля 2021 года, которым представителем Заксобрания в ФКК по телерадиовещанию была утверждена Юлия Лазуткина, будет признано утратившим силу.

В апреле текущего года Юлия Лазуткина была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.

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