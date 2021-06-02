Депутата Ломовцева предлагается ввести в состав ФКК по телерадиовещанию Общество

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Проект постановления Законодательного собрания Пензенской области, в соответствии с которым предлагается ввести депутата Александра Ломовцева в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, размещен на сайте регионального парламента.

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«Утвердить Ломовцева Александра Ивановича представителем Законодательного собрания Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию», — говорится в проекте документа.

В случае его принятия постановление от 12 февраля 2021 года, которым представителем Заксобрания в ФКК по телерадиовещанию была утверждена Юлия Лазуткина, будет признано утратившим силу.

В апреле текущего года Юлия Лазуткина была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.