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Юлия Лазуткина наделена полномочиями сенатора

11:55 | 29.04.2021 | Политика

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Юлия Лазуткина наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Соответствующее постановление депутаты приняли в ходе 40-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

Юлия Лазуткина наделена полномочиями сенатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве докладчика по данному вопросу выступил спикер регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

«В связи с назначением Олега Владимировича Мельниченко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области нам необходимо принять решение о новом представителе от Законодательного собрания в Совете Федерации, о новом сенаторе. [...] На наше рассмотрение вносится кандидатура Лазуткиной Юлии Викторовны. Я думаю, подробно рассказывать биографию Юлии Викторовны нет необходимости. Мы ее рассматривали, когда избирали ее заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области», — отметил он.

Валерий Лидин добавил, что Юлию Лазуткину отличает социальную ответственность, она имеет хороший опыт работы в дорожной отрасли, а в региональном парламенте подходила к решению возложенных на нее задач грамотно и профессионально.

Председатель Законодательного собрания предложил временно исполняющему обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко поделиться своим мнением о представленной кандидатуре.

«Ну, тут решать-то будут депутаты. Как депутаты решат, так и будем работать», — сказал Олег Мельниченко.

В продолжение сессии депутаты поддержали кандидатуру Юлии Лазуткиной.

В своем ответном слове она поблагодарила за оказанное ей доверие.

«Работа на результат — это, пожалуй, самое главное, чему я научилась, работая вместе с вами в этом созыве», — сказала Юлия Лазуткина.

По ее словам, она ценит ту поддержку, которую всегда ощущала в региональном парламенте, и рассчитывает на нее впредь.

«Именно вместе с вашей поддержкой я готова идти дальше и готова к новым вызовам. Дорогу осилит идущий. Спасибо вам огромное», — резюмировала она.

Постановление о наделении Юлии Лазуткиной полномочиями сенатора вступает в силу со дня принятия.

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