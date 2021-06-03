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Туристический поезд «Пенза — Саранск — Казань» назначен на 12 июня

10:02 | 03.06.2021 | Общество

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Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Туристический поезд «Пенза — Саранск — Казань» назначен на 12 июня по многочисленным просьбам пассажиров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Туристический поезд «Пенза — Саранск — Казань» назначен на 12 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Расписание поезда разработано таким образом, чтобы путешественники могли отправиться в поездку в субботу вечером, 12 июня, воскресный день посвятить знакомству с регионом в рамках насыщенной экскурсионной программы и вернуться домой в понедельник утром, 14 июня», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в стоимость тура включены железнодорожные билеты, экскурсионная программа «Здравствуй, Казань!» и трехразовое питание — завтрак, обед и ужин.

«Туристический поезд отправится в формате «отель на колесах», — отметила Валерия Митякина.

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