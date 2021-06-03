Благоустройство набережной в Пензе будет продолжено в 2022 году в рамках нацпроекта Общество

Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Благоустройство набережной реки Суры в центре Пензы будет продолжено в 2022 году по программе формирования современной городской среды, реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии, соответствующий проект получил поддержку большинства участников голосования по отбору общественных территорий, которой проходило в онлайн- и офлайн-форматах.

«В голосовании приняли участие 36 тыс. 779 жителей города. С помощью интернет-портала 58.gorodsreda.ru свои голоса отдали 32 тыс. 352 человека, посредством заполнения бюллетеней — 4 тыс. 427», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за благоустройство набережной в районе Подвесного моста высказались 8 тыс. 450 пензенцев, второе место занял проект создания зоны отдыха у Арбековских прудов, за который отдано 6 тыс. 305 голосов, третье — сквер за дворцом единоборств «Воейков» (2 тыс. 787).

«В настоящее время на набережной проведен комплекс работ: обустроены склоны, верхняя и нижняя прогулочная зоны, лестницы и пандусы, освещение, установлены малые архитектурные формы. Сейчас идет процедура изъятия земельных участков, расположенных на прилегающей территории. Это позволит выполнить перекладку инженерных сетей», — отмечается в сообщении.