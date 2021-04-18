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Проголосовать за проекты благоустройства мест отдыха в Пензе можно будет онлайн и очно

11:17 | 18.04.2021 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для проведения в 2022 году работ по их благоустройству по программе формирования современной городской среды будет организовано в Пензе весной 2021 года двумя способами: в онлайн-формате — на портале 58.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая круглосуточно, а также очно — в администрациях Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Первомайского районов города с 17 по 21 мая с 9.00 до 18.00. Об этом говорится в постановлении мэрии №517, которое подписал и.о. главы администрации Пензы Виталий Макаров.

Проголосовать за проекты благоустройства мест отдыха в Пензе можно будет онлайн и очно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, принять участие в голосовании смогут жители Пензы в возрасте 14 лет и старше.

«Определить, что каждый участник голосования имеет право проголосовать один раз, выбрав удобную форму для голосования», — сказано в постановлении.

Из него следует, что в перечень общественных территорий, по которым проводится голосование, включено 25 объектов.

«Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией на основании результатов интернет-голосования и итоговых протоколов территориальных счетных комиссий в течение трех календарных дней с момента окончания интернет-голосования», — добавляется в документе.

В нем указано, что в состав общественной комиссии вошли 13 человек, возглавил ее Виталий Макаров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021 году по программе формирования современной городской среды в Пензе будет благоустроена верхняя часть улицы Московской, которая станет пешеходной.

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