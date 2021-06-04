Команда пензенского артинститута представит Россию на конкурсе «Мастер-оружейник» в Иране Общество

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института завоевала право представлять Вооруженные силы России на конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021), который впервые пройдет в Иране, благодаря победе на всероссийском этапе, завершившемся на полигоне «Константиновка» в Пензенской области в пятницу, 4 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Фото: пресс-служба ЦВО

«Первое место среди округов и второе место в общекомандном зачете по итогам конкурса заняла команда Центрального военного округа. Замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск. Победителям были вручены кубки, медали, грамоты и ценные подарки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в соревнованиях также принимали участие по одной лучшей команде Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота и войск Национальной гвардии.

«Вне конкурса в состязаниях приняли участие команды Пензенского государственного университета, ДОСААФ и Сибирского федерального университета», — отмечается в тексте.

Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник» проходил в Пензенской области с 27 мая по 4 июня в пять этапов.

На первом и втором военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной гаубицы Д-30 и зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на ремонтную базу и выполнить их ремонт. Одним из сложных эпизодов состязания была буксировка техники на 5 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий.

На третьем этапе команды заменяли по десять направляющих и колесо реактивной системы (РСЗО) «Град». За каждый упавший элемент или недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта РСЗО команды выполняли по десять холостых выстрелов.

На четвертом этапе «Оружейный биатлон» конкурсанты осуществляли полную разборку и сборку гранатомета, пулемета, автомата и пистолета с последующим выполнением из них боевых стрельб на точность.

Пятый этап — финальная эстафета ремонтных взводов — состоял из всех элементов предыдущих состязаний.