Пензячка отсудила 45 тыс. рублей после распыления содержимого газового баллончика ей в лицо Общество

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. 28-летний житель Пензы, распыливший содержимое газового баллончика в лицо 44-летней женщины, по решению суда выплатит ей компенсацию морального вреда в размере 45 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Как указала истица, вечером 19 июля 2020 года она с мужем выгуливала собаку в наморднике и на поводке на пустыре в районе улицы Новоселов города Пензы. Неожиданно мужчина с четвертого этажа дома №112 начал высказывать в их адрес замечания по поводу выгула собаки без намордника, оскорблять их и нецензурно выражаться. Она объяснила, что собака в наморднике и на поводке, после чего к подъезду вышел ответчик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он продолжил оскорбления, достал из кармана своих шорт газовый баллончик и брызнул ей в лицо», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии пострадавшей был установлен диагноз: «Химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз второй степени, снижение зрения».

«Приговором мирового судьи в сентябре 2020 года ответчик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что при обращении в суд с иском о компенсации морального вреда женщина просила взыскать в ее пользу 50 тыс. рублей, однако ее требования были удовлетворены частично.

«Решение вступило в законную силу», — подчеркивается в тексте.