Андрей Турчак высоко оценил комплексный подход к развитию инфраструктуры «Спутника» Общество

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак высоко оценил комплексный подход к развитию инфраструктуры микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

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Об этапах освоения территории его проинформировал руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Он сообщил, что в «Спутнике» живет много молодых семей с детьми, причем если раньше особым спросом у них пользовались небольшие студии, то в последнее время заметно стремление к расширению жилплощади, в связи с чем застройщик стал предусматривать в том числе четырехкомнатные квартиры.

«У нас 100 тыс. населения планируется», — сказал Рафик Ибрагимов.

Он добавил, что вблизи жилых домов возведены детсады, школа, детская поликлиника, обустроена собственная набережная с пляжем, тропой здоровья и парком аттракционов.

Говоря о дальнейшем развитии «Спутника», глава «Термодома» отметил, что назрела необходимость в строительстве второй школы.

С этим согласился временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Для микрорайона на сегодняшний день важнее вопроса нет», — подчеркнул он, уточнив, что объект включен в число приоритетных.

Комментируя увиденное, Андрей Турчак выразил мнение, что «Спутник» представляет собой уникальную агломерацию.

«Очень правильно все спланировано — и с точки зрения наличия жилой составляющей, и с точки зрения необходимой социальной инфраструктуры. Понятно, что «Город Спутник» развивается. Вслед за развитием необходимо строить новые социальные объекты — школы и детские сады», — сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

По его словам, проект строительства школы уже прошел согласование в Минпросвещения и Минэкономразвития России.

«Сейчас стадия Минфина — самая тяжелая, не будем скрывать. У нас задача заключается в том, чтобы в 2021 году выйти на стройку и в 2022 году эта школа была сдана. Поэтому со своей стороны будем работать с министерством финансов [России] для того, чтобы в бюджетных проектировках на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов этот объект отдельной строчкой был зафиксирован с необходимым финансированием», — отметил Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на то, что проекты, которые планируется реализовать на территории микрорайона, могут быть поддержаны за счет инфраструктурных кредитов.

«В своем послании президент [России Владимир Путин] обозначил новый проект поддержки наших регионов. [...] Это выделение инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на строительство объектов инфраструктуры — мостов, дорог, часть проектов обязательно будет касаться комплексного развития территорий. [...] Первый транш, который выделяет правительство, — это 500 млрд. рублей. Как только заявка Пензенской области будет готова, мы готовы также ее поддержать, чтобы внутри первого транша найти строчку для «Города Спутника». [...] Желающих в этот первый транш зайти очень много, поэтому правительству Пензенской области нужно, конечно, здесь с определенной динамикой двигаться. Как только все будет «упаковано», мы готовы этот проект сопровождать», — сказал Андрей Турчак.