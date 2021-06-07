Илья Щербаков избран руководителем штаба МГЕР в Пензенской области Общество

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Илья Щербаков избран руководителем регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Пензенской области в ходе XVI отчетно-выборной конференции реготделения МГЕР, второй этап которой состоялся в понедельник, 7 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы общественной организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Делегатами выступали представители местных отделений МГЕР Пензенской области, которые трудятся ежедневно на благо организации, развивают молодежную политику в регионе. Единогласным решением избрали новым руководителем пензенского регионального штаба МГЕР Илью Щербакова», — сказано в пресс-релизе.

До этого Илья Щербаков исполнял обязанности руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Пензенской области.

Пост главы реготделения организации стал вакантным в январе 2021 года после того, как его освободил Дмитрий Баклашов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского регионального отделения «Единой России», Илья Щербаков входит в состав регполитсовета, является ведущим специалистом по работе со средами отдела агитационно-пропагандистской работы.

Он родился в Пензе 19 января 2000 года.

Окончил гимназию №1 Кузнецка.

В 2018 году поступил в Пензенский государственный университет архитектуры и строительства на обучение по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 14 декабря 2019 года по 13 февраля 2021 года был председателем молодежного парламента при собрании представителей Кузнецка.

Помощник депутата Законодательного собрания Пензенской области.

Имеет первый спортивный разряд по греко-римской борьбе.

Член партии «Единая Россия».