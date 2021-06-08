Сергей Козлов освобожден от должности начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Общество

Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов освобожден от должности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области. Об этом говорится в указе президента России «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах».

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Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в рамках ротации кадров Сергею Козлову были предложены вакансии в других регионах.

«Но им было принято решение о выходе на заслуженный отдых», — сказали в ведомстве.

Козлов Сергей Михайлович родился в рабочем поселке Земетчино Пензенской области 26 июля 1965 года.

Окончил ивановское пожарно-техническое училище.

После этого был назначен на должность начальника ИГПН кондольского РОВД, где прослужил до 1989 года.

С 1989 по 1993 годы проходил обучение в Московской высшей инженерной пожарно-технической школе МВД СССР.

Затем проходил службу в органах внутренних дел на должностях среднего и старшего начальствующего состава в подразделениях и аппарате УГПС УВД Пензенской области.

С 1 января 2005 года занимал должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области.

18 ноября 2011 года был назначен начальником ГУ МЧС России по Пензенской области.

За смелость и мужество, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.

Имеет двоих сыновей.