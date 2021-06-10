Пензенцам предложили пройти опрос о работе общественного транспорта Общество

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» запустило опрос о работе общественного транспорта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пройти его можно до конца августа по ссылке, размещенной на сайте администрации Пензы.

Жителям предлагается ответить на 19 вопросов.

Они касаются, в частности, качества транспортного обслуживания и интервалов движения.

Кроме того, часть вопросов посвящена возможным изменениям в данной сфере: оптимизации движения автобусов, пересмотру маршрутной сети и введению бесплатных пересадок по пути следования.

Помимо этого, авторы опроса рассчитывают выяснить мнение жителей о том, кто должен осуществлять транспортное обслуживание жителей — государственная или частная компания.