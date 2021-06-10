EN
19:39:53 Четверг, 10 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенцам предложили пройти опрос о работе общественного транспорта

11:20 | 10.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» запустило опрос о работе общественного транспорта.

Пензенцам предложили пройти опрос о работе общественного транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пройти его можно до конца августа по ссылке, размещенной на сайте администрации Пензы.

Жителям предлагается ответить на 19 вопросов.

Они касаются, в частности, качества транспортного обслуживания и интервалов движения.

Кроме того, часть вопросов посвящена возможным изменениям в данной сфере: оптимизации движения автобусов, пересмотру маршрутной сети и введению бесплатных пересадок по пути следования.

Помимо этого, авторы опроса рассчитывают выяснить мнение жителей о том, кто должен осуществлять транспортное обслуживание жителей — государственная или частная компания.

Новости партнеров
Читайте также
Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали» «Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе
Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу
В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом «ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс среди УК и ТСЖ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама