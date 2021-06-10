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«Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе

17:19 | 10.06.2021 | Общество

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе, на территории которого установлен памятник жертвам радиационных катастроф. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СК «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

«Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы решили поучаствовать в обустройстве этого сквера по просьбе администрации на условиях благотворительности», — сказал он.

По информации пресс-службы холдинга, к настоящему времени в сквере расширены пешеходные дорожки. Вместо потрескавшегося асфальта уложена плитка серого и красного цветов. В дальнейшем на тротуаре вдоль дороги по улице 8 Марта появится новое асфальтовое покрытие.

На данный момент работы еще не завершены.

В декабре 2019 года холдинг «Термодом» ввел в эксплуатацию шестой корпус ЖК «8 Марта» — 15-этажный двухподъездный дом на 120 квартир, возведение которого после банкротства ОАО «Пензастрой» осуществлялось по процедуре смены застройщика.

Строительство жилого комплекса продолжается. По данным застройщика, к вводу готовится первый корпус.

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