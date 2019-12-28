В Пензе введен в эксплуатацию шестой корпус ЖК «8 Марта» Общество

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Холдинг «Термодом» ввел в эксплуатацию шестой корпус ЖК «8 Марта» — 15-этажный двухподъездный дом на 120 квартир, возведение которого после банкротства ОАО «Пензастрой» осуществлялось по процедуре смены застройщика.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе торжественного мероприятия, организованного по этому случаю, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал сдачу объекта хорошим подарком к Новому году и поблагодарил руководителя холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова за выполненную работу.

«Сделали большое дело», — отметил глава региона.

В свою очередь Рафик Ибрагимов обратил внимание на то, что в Пензенской области власти и бизнесу удалось совместно добиться заметных успехов в решении проблемы дольщиков.

Он напомнил, что еще некоторое время назад были те, кто не верил в положительный результат, но «сегодня их не видно».

«С наступающим Новым годом! Желаю жителям этого дома тепла и уюта!» — сказал руководитель «Термодома».

Затем символический ключ от ЖК «8 Марта» был вручен семье Кузнецовых. Они же получили право перерезать красную ленту, ознаменовавшую собой начало нового этапа в жизни обманутых дольщиков.

Читайте также

Пензенский губернатор поздравил дольщиков ЖК «Райки» с наступающим Новым годом

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», шестой корпус ЖК «8 Марта» начинало возводить ОАО «Пензастрой», которое в июне 2018 года было признано банкротом.

Осенью 2018 года холдинг «Термодом» приступил к завершению строительства проблемного объекта, который на тот момент представлял собой коробку без отделки и коммуникаций.

Компания вела работы за свой счет. Согласно заключению регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве, затраты превысили 191 млн. рублей.

Здание, которому присвоен адрес: улица 8 Марта, дом №31, корпус №2, стало вторым объектом, достроенным «Термодомом» в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. В ноябре холдинг завершил работы на первой очереди ЖК «Райки».