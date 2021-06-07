В Пензе до 1 июля предстоит заключить контракты по трем капиталоемким дорожным объектам
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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Контракты по трем капиталоемким объектам, включенным в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), необходимо заключить в Пензе до 1 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Это проспект Строителей, развязка на М5 и улица Рябова», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 7 июня.
Александр Гришаев отметил, что в противном случае выполнение запланированного объема работ и освоение бюджетных средств будут поставлены под угрозу.
Как пояснил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, по двум объектам — проспекту Строителей и развязке — документация еще находится на экспертизе.
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Отвечая на вопрос временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко о том, укладывается ли город в обозначенные сроки, мэр ответил: «С трудом».
Такой ответ руководителя субъекта федерации не устроил.
«До 1 июля мы все вопросы должны закрыть», — потребовал он.
Олег Мельниченко поручил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву проконтролировать решение данной задачи, используя ручное управление.
Он добавил, что персональную ответственность за заключение контрактов в срок несет Андрей Лузгин.