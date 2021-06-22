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Андрей Лузгин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

09:15 | 22.06.2021 | Общество

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратился к жителям города в День памяти и скорби.

Андрей Лузгин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые жители города Пензы! 80 лет назад началась самая страшная в истории война. Великая Отечественная война окончилась победой, но наша страна заплатила за нее страшную цену — цену человеческих страданий и огромных потерь», — отметил он.

Мэр добавил, что каждый год 22 июня вся страна скорбит о погибших и отдает дань памяти ветеранам.

«Низкий поклон всем, кто своим мужеством, тяжелым трудом спас нашу Родину от фашистского порабощения. Желаю фронтовикам, труженикам тыла и всем жителям Пензы здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» — сказал Андрей Лузгин.

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