Олег Мельниченко обратился к пензенцам в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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«Для нашей страны день 22 июня — священная и скорбная дата», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что десятки тысяч бомб, обрушившихся на мирные города и села 80 лет назад, разделили жизнь на до и после.

«К сожалению, миллионы людей не дожили до этого прекрасного «после»!» — констатировал он.

«Казавшаяся такой далекой страшная война обрушилась на страну сметавшим все на своем пути смертоносным ураганом. Но наш народ, пройдя через неимоверные беды и страдания, принеся на алтарь Великой Победы невосполнимые жертвы, сокрушил ненавистного врага. От стен Москвы и руин Сталинграда советский солдат пронес Знамя Победы через всю Европу и водрузил его на поверженном Рейхстаге, подарил миру победную весну 1945 года!» — сказал врио губернатора.

Олег Мельниченко поблагодарил ветеранов.

«Ваш бессмертный подвиг дал возможность внукам и правнукам жить на свободной земле, творить и созидать, воспитать детей, передать им замечательные традиции искренней любви к Родине. Вам наша вечная признательность, пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, мирного неба над головой!» — подчеркнул он.