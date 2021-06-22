В Пензе почтили память Василия Бочкарева Общество

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Официальные лица возложили цветы к могиле бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

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Обращаясь к участникам памятного мероприятия, приуроченного к пятой годовщине со дня смерти политика, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что современный облик региона был сформирован в период работы Василия Бочкарева.

«Это был очень опытный, мудрый руководитель. Хороший губернатор», — сказал он.

В свою очередь экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, который также навестил могилу Василия Бочкарева, выразил мнение, что тот был фигурой общефедерального значения.

«Он очень много сделал для Пензенской области», — цитирует Дмитрия Аяцкова пресс-служба регионального правительства.