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В Пензе почтили память Василия Бочкарева

11:59 | 22.06.2021 | Общество

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Официальные лица возложили цветы к могиле бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

В Пензе почтили память Василия Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к участникам памятного мероприятия, приуроченного к пятой годовщине со дня смерти политика, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что современный облик региона был сформирован в период работы Василия Бочкарева.

«Это был очень опытный, мудрый руководитель. Хороший губернатор», — сказал он.

В свою очередь экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, который также навестил могилу Василия Бочкарева, выразил мнение, что тот был фигурой общефедерального значения.

«Он очень много сделал для Пензенской области», — цитирует Дмитрия Аяцкова пресс-служба регионального правительства.

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