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Пензенское правительство распределит среди НКО гранты на сумму 19,4 млн. рублей

15:01 | 22.06.2021 | Общество

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление в 2021 году из регионального бюджета грантов в форме субсидий.

Пензенское правительство распределит среди НКО гранты на сумму 19,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться с 23 июня по 23 июля в электронной форме на сайте Grants.pnzreg.ru.

Согласно сведениям, размещенным на сайте облправительства, по результатам конкурса намечено распределить гранты на общую сумму 19 млн. 402,6 тыс. рублей.

Предполагается, что поддержку получат социальные инициативы по развитию гражданского общества, в том числе по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов РФ.

Предоставление грантов будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным утвержденным постановлением правительства Пензенской области №338-пП от 15 июня 2021 года.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать на конкурс только одну заявку.

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