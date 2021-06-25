Мельниченко предложил законодательно закрепить понятие «городская агломерация» Общество

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил законодательно закрепить понятие «городская агломерация».

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«Также, на наш взгляд, необходимо определить понятие «опорный населенный пункт», установить стандарты инфраструктурного развития такого пункта, процедуру подготовки, согласования и утверждения комплексного плана развития городской агломерации», — сказал он в ходе семинара-совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, состоявшегося в режиме видеоконференции в минувший четверг, 24 июня.

По мнению Олега Мельниченко, необходимо внести в Градостроительный кодекс РФ изменения, предусматривающие возможность разработки и утверждения документации по планировке территории, документов территориального планирования агломераций на региональном уровне без изменения границ муниципальных образований, сообщает пресс-служба облправительства.