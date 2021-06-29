Пензенцы в I квартале расплачивались картами в 10 раз чаще, чем снимали с них наличные Общество

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области в I квартале 2021 года использовали банковские карты для оплаты товаров и услуг в 10 раз чаще, чем для снятия наличных в банкоматах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 29 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доля безналичных платежей составила 91% от общего числа операций, совершенных с использованием банковских карт», — отмечается в пресс-релизе.

По словам управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Александра Хлобыстова, в I квартале 2021 года в Пензенской области с помощью банковских карт совершено 46,8 млн. безналичных платежей, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

«Объем безналичных платежей в I квартале текущего года составил 29,7 млрд. рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он.

По официальной информации, по состоянию на 1 апреля 2021 года в регионе насчитывалось более 22 тыс. электронных терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг, что на 6% больше, чем годом ранее. Было выпущено более 2 млн. банковских карт, из них 746,7 тыс., или 36%, составили карты национальной платежной системы «Мир».