Олег Мельниченко посетил Спасский район с рабочим визитом Общество

Спасск, 29 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил Спасский район в ходе рабочей поездки во вторник, 29 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Первой точкой визита стал библиотечно-культурный центр села Дубровки, который располагается в здании 1972 года постройки.

Осмотрев помещения, глава региона отметил, что объект требует капитального ремонта, но с учетом того, что проектно-сметная документация пока не готова, выполнить его в текущем году не получится.

В связи с этим Олег Мельниченко поручил запланировать работы на 2022 год.

Затем врио губернатора оценил ход ремонтных работ в местной школе, где предстоит обновить полы, потолок, стены, окна и входную группу.

Ознакомившись с ситуацией, он распорядился направить сэкономленные бюджетные средства на замену кровли.

Следующим пунктом визита стал спасский детский дом. Олег Мельниченко обратил внимание на условия, созданные для обучения и развития воспитанников.

Услышав о спортивных достижениях подростков и понаблюдав за их тренировкой, Олег Мельниченко предложил приобрести микроавтобус для спасского детдома.

«В районе 3 млн. [рублей] средств мы выделим для того, чтобы можно было детей на экскурсии возить, на соревнования», — сказал врио губернатора, добавив, что депутаты в свою очередь могут оказать содействие в приобретении спортивной формы.

В продолжение рабочего визита Олег Мельниченко посетил ЗАО «Абашевская керамика». Руководитель предприятия Юрий Щербаков и гендиректор компаний «ПАЗ», «ПЗТГ», «ПЗТП» и «Иринакс» Дмитрий Акимов проинформировали руководителя субъекта федерации о планах по привлечению инвесторов, запуску производства абашевской игрушки в административно-бытовом корпусе, а также о намерении изготавливать новый вид продукции в здании бывшего керамического цеха.

«Сохранение такого бренда Пензенской области, как абашевская игрушка, я считаю важным», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Кроме того, в ходе поездки по Спасскому району врио губернатора встретился с представителями общественности и провел личный прием граждан.