Мельниченко в Каргалее осмотрел нуждающуюся в ремонте школу, в Вадинске — больницу и детсад Общество

Вадинск, 29 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего визита в Вадинский район посетил социально значимые учреждения, нуждающиеся в ремонте: в селе Каргалей — среднюю общеобразовательную школу, в Вадинске — участковую больницу и детский сад «Солнышко».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В школе села Каргалей глава региона оценил объем предстоящих работ: в здании 1982 года постройки требуется заменить кровлю, оконные блоки, входную группу и обновить спортзал, но до этого нужно доработать соответствующую документацию.

«Проектно-сметную документацию в актуальное состояние приводите», — призвал Олег Мельниченко руководство образовательной организации.

По его словам, после этого необходимые средства будут выделены в два этапа — в 2021 и 2022 годах.

Следующим пунктом посещения руководителя субъекта федерации стала вадинская участковая больница, здание которой было построено в 1980 году.

В ходе осмотра первого этажа Олег Мельниченко поинтересовался планами по ремонту, а также высказал свои замечания и предложения.

«Нужно готовить проектно-сметную документацию», — констатировал врио губернатора, потребовав не затягивать эту работу.

Затем Олег Мельниченко осмотрел здание детсада «Солнышко» в Вадинске, где с 2016 года поэтапно проводились ремонтные работы, а в настоящее время имеется потребность в обновлении систем водоснабжения и канализации.

По данному учреждению проектно-сметная документация также нуждается в корректировке.

В связи с этим глава региона предложил оперативно внести соответствующие изменения, что позволит не откладывать работы.

Комментируя увиденное журналистам, Олег Мельниченко выразил мнение о том, какие социально значимые объекты необходимо ремонтировать в приоритетном порядке.

«Конечно, надо делать первоочередные работы там, где нарушен контур зданий, где текут крыши», — сказал он.

В завершение рабочего визита врио губернатора встретился с представителями общественности и провел личный прием граждан.