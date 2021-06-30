Виктор Кладов займет должность замдиректора пензенского краеведческого музея Общество

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Заместитель директора музейно-выставочного центра города Заречного по научной работе Виктор Кладов сообщил, что займет должность замруководителя пензенского государственного краеведческого музея с предстоящего четверга, 1 июля.

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«Сегодня последний день моей работы в музее г. Заречного. Принять это решение было очень непросто, но «делай, что должно, и будь, что будет». 10 лет назад я перешел на работу в МУК «МВЦ». Я был уверен в том, что это ненадолго. И что вскоре я покину это место, найдя более достойное предложение. Однако музей оказался не так прост, как мне казалось. Должность «зама по науке» незаметно проникла в мое «я», и все последующие годы я буквально жил местной историей. Это было очень тяжело, но и удивительно красиво. Музей стал делом всей моей жизни, определяющим ее смысл», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Виктора Кладова, ему хотелось, чтобы «история Заречного была рядом с горожанами» и чтобы «они воспринимали ее как близкую и родную».

«Для этого пришлось немало потрудиться. Что-то получилось хорошо, что-то — не очень. В одном я точно не могу себя упрекнуть — в том, что я ленился. Здесь моя совесть абсолютно чиста. Но ничто не вечно под луной. Сегодня музей, как никогда, нуждается в серьезном обновлении; ему необходимы новые идеи и сотрудники. Мне же как специалисту также хотелось бы творчества и развития, обретения новых вызовов и перспектив. Поэтому, увы, но отрезок моего жизненного пути, связанный с МУК «МВЦ», подошел к концу. С завтрашнего дня я заместитель директора пензенского государственного краеведческого музея», — добавил он.