EN
10:33:22 Четверг, 1 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется придать официальный статус Дню ветеранов боевых действий

09:46 | 01.07.2021 | Общество

Печать

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Законопроект об установлении памятной даты — Дня ветеранов боевых действий — планируется подготовить в Пензенской области по инициативе лидеров ветеранских организаций. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области планируется придать официальный статус Дню ветеранов боевых действий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это день памяти погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, на Северном Кавказе, при выполнении важных государственных задач на территории других стран, вне территории Советского Союза и Российской Федерации», — сказал он после церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Афганские ворота» в четверг, 1 июля.

Глава региона уточнил, что соответствующий вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Законодательного собрания Пензенской области.

«Право областного парламента устанавливать такие дни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Несмотря на то, что дата не имеет официального статуса, в этот день во многих городах России те, кто принимал участие в различных войнах и вооруженных конфликтах, собираются вместе, чтобы отдать дань памяти тем, кого уже нет в живых.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке 2 июля стартует процедура формирования общественного совета при мэрии Пензенец за несколько дней перевел мошенникам более 800 тыс. рублей
Прокуратура начала проверку после обращения по поводу качества воды в Пензенской области Виктор Кладов займет должность замдиректора пензенского краеведческого музея
Житель Кондоля, обвиняемый в причинении смерти знакомому, заключен под стражу Житель Пензы получил 40 часов обязательных работ за комментарий в соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама