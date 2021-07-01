В Пензенской области планируется придать официальный статус Дню ветеранов боевых действий Общество

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Законопроект об установлении памятной даты — Дня ветеранов боевых действий — планируется подготовить в Пензенской области по инициативе лидеров ветеранских организаций. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Это день памяти погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, на Северном Кавказе, при выполнении важных государственных задач на территории других стран, вне территории Советского Союза и Российской Федерации», — сказал он после церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Афганские ворота» в четверг, 1 июля.

Глава региона уточнил, что соответствующий вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Законодательного собрания Пензенской области.

«Право областного парламента устанавливать такие дни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Несмотря на то, что дата не имеет официального статуса, в этот день во многих городах России те, кто принимал участие в различных войнах и вооруженных конфликтах, собираются вместе, чтобы отдать дань памяти тем, кого уже нет в живых.