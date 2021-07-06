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В Кузнецке выявлены нарушения в сфере обращения с безнадзорными животными

17:41 | 06.07.2021 | Общество

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Кузнецк, 6 июля 2021. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения законодательства о деятельности по обращению с животными без владельцев, допущенные администрацией Кузнецка Пензенской области и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В Кузнецке выявлены нарушения в сфере обращения с безнадзорными животными. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При наличии на территории города животных без владельцев меры к их отлову, содержанию и дальнейшему использованию не принимаются, контроль за реализацией указанных мероприятий в должной мере не осуществляется. В текущем году МКУ дважды объявляло аукционы по отбору подрядчика на оказание услуг в сфере обращения с животными без владельцев в городе Кузнецке. Однако заявки на участие в них не поступили. Муниципальные контракты с какой-либо специализированной организацией, имеющей пункт временного содержания животных, не заключались. Муниципальный объект содержания безнадзорных животных на территории Кузнецка отсутствует», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что других предусмотренных законодательством мер по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев администрация города не принимала.

«По данным ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница», в 2020 году и истекшем периоде 2021 года в это медицинское учреждение за помощью в связи с укусами безнадзорными животными обратились 25 несовершеннолетних», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в связи с выявленными нарушениями главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому внесено представление об устранении нарушений.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры города», — подчеркивается в пресс-релизе.

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