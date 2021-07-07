В Городищенском районе введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Общество

Верхняя Елюзань, 7 июля 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 12 км от города Сурска до села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, состоялось в среду, 7 июля.

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Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил значимость проводимой работы по газификации региона.

«Газ для сельского жителя очень важен, потому что резко повышает комфортность жизни и снижает трудозатраты», — сказал он, добавив, что возможность подвести газ к объектам сельской экономики также открывает новые перспективы.

Олег Мельниченко поблагодарил ПАО «Газпром» за инвестиции в инфраструктурные проекты.

«Впереди у нас еще много совместной работы, чтобы решить те задачи, которые поставил президент Российской Федерации», — подчеркнул врио губернатора.

Он уточнил, что на сегодняшний день догазификации требуют 323 населенных пункта Пензенской области, на территории которых находится более 26,8 тыс. домохозяйств.

В свою очередь заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский особо обратил внимание на то, что газопровод в Городищенском районе построен по программе развития газоснабжения и газификации Пензенской области, рассчитанной на 2021–2025 годы.

По его словам, она предусматривает строительство более 61 км газопроводов и реконструкцию четырех газораспределительных станций; общий объем инвестиций составит примерно 1 млрд. рублей.

«Я уверен, что мы эту программу совместно с властью при ее поддержке, безусловно, выполним», — сказал Юрий Пахомовский.