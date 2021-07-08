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Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности

09:10 | 08.07.2021 | Общество

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности! В этот знаменательный день мы чтим светлую благодарную память о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Во все времена для каждого человека семья — неиссякаемый источник любви, уважения и взаимопонимания, поддержки и надежной опоры. Именно здесь веками хранится и приумножается богатейшее духовное и культурное наследие славных предков, формируются нравственные традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение», — отметил он.

«Уверен, что для всех нас этот праздник станет прекрасной возможностью уделить еще больше внимания родным и близким, окружить их теплом, искренним вниманием и заботой! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и согласия, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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