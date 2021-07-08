В Заречном за «Юностью» будет обустроена площадка для выгула и дрессировки собак Общество

Заречный, 8 июля 2021. PenzaNews. Площадка для выгула и дрессировки собак площадью 3 тыс. кв. метров будет обустроена в Заречном Пензенской области за детско-юношеским центром «Юность» в районе пересечения улиц Комсомольской и Заводской в конце августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Площадка размером 30 на 100 метров будет обнесена высоким ограждением и поделена на две части. Одна из них, оборудованная специальными спортивными снарядами, станет зоной для оказания услуг по дрессировке и занятий аджилити. Другая же часть площадки будет отведена под выгул собак. К ней будет обеспечен свободный доступ для горожан с их питомцами. В прогулочной зоне предполагается разместить лавочки, навес, информационную доску. Чтобы владельцы собак смогли убираться за своими четвероногими друзьями и поддерживать чистоту на площадке, на ее территории также установят специальные контейнеры для сбора отходов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что проект по созданию площадки для выгула и дрессировки собак реализует индивидуальный предприниматель Аскар Камышев с использованием средств финансовой поддержки, полученной в рамках акселератора социальных проектов, организованного НП «Информационный альянс «Атомные города».

Из сообщения следует, что перед началом обустройства площадки земельный участок, который находится в низине и обильно зарос, предстоит расчистить от древесно-кустарниковой растительности и выровнять.