В Пензе на улице Карпинского планируется обустроить площадку для выгула собак Общество

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион по определению подрядчика для обустройства площадки для выгула собак на улице Карпинского — между домом №45 и дорогой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 303 тыс. 635 рублей 64 копейки. Источником финансирования является бюджет города.

Срок выполнения работ — по 14 сентября 2021 года.

Согласно техническому заданию, площадку необходимо поделить на две зоны: для выгула взрослых особей и собак возрастом менее 1 года. Каждая зона должна иметь вход через калитку.

Территория должна быть выровнена и обеспечивать хороший дренаж. При этом зоны выгула собак необходимо засеять газонной травой.

Среди обязательных требований к обустройству площадки — наличие металлического ограждения высотой не менее 2 метров.