EN
19:35:42 Пятница, 9 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на улице Карпинского планируется обустроить площадку для выгула собак

10:23 | 09.07.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион по определению подрядчика для обустройства площадки для выгула собак на улице Карпинского — между домом №45 и дорогой.

В Пензе на улице Карпинского планируется обустроить площадку для выгула собак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 303 тыс. 635 рублей 64 копейки. Источником финансирования является бюджет города.

Срок выполнения работ — по 14 сентября 2021 года.

Согласно техническому заданию, площадку необходимо поделить на две зоны: для выгула взрослых особей и собак возрастом менее 1 года. Каждая зона должна иметь вход через калитку.

Территория должна быть выровнена и обеспечивать хороший дренаж. При этом зоны выгула собак необходимо засеять газонной травой.

Среди обязательных требований к обустройству площадки — наличие металлического ограждения высотой не менее 2 метров.

Новости партнеров
Читайте также
Движение по Кураева в районе Московской ограничат 10–11 июля Вторая очередь ЖК «Райки» введена в эксплуатацию — власти региона
В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар Пензенец подозревается в двух кражах алкоголя из супермаркета
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 6 месяцев 2021 года В Пензе в третий раз организована вакцинация сотрудников «Ростелекома» на рабочем месте
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама