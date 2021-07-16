Дорожная компания «Гелиос» победила в конкурсе профмастерства
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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Компания «Гелиос» из Шемышейского района признана победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика», состоявшегося в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Второе место присуждено ООО «ОДП №3» из Мокшанского района, третье — пензенскому ООО «Автодорога».
За первое место по итогам конкурса полагается автомобиль, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.
Всего в данной номинации борьбу вели 11 дорожных организаций региона.
Участники должны были продемонстрировать знание теории, а также практические навыки.
Им предстояло в пределах 12 минут уложить асфальт на 50 метрах автодороги. В состав команд входили два человека, поскольку за толщиной слоя и правильным уклоном должен был следить оператор, сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.