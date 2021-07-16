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Дорожная компания «Гелиос» победила в конкурсе профмастерства

09:54 | 16.07.2021 | Общество

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Компания «Гелиос» из Шемышейского района признана победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика», состоявшегося в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.

Дорожная компания «Гелиос» победила в конкурсе профмастерства

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Второе место присуждено ООО «ОДП №3» из Мокшанского района, третье — пензенскому ООО «Автодорога».

За первое место по итогам конкурса полагается автомобиль, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

Всего в данной номинации борьбу вели 11 дорожных организаций региона.

Участники должны были продемонстрировать знание теории, а также практические навыки.

Им предстояло в пределах 12 минут уложить асфальт на 50 метрах автодороги. В состав команд входили два человека, поскольку за толщиной слоя и правильным уклоном должен был следить оператор, сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.

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