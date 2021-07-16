Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером акции по озеленению территории у фонтана Общество

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером мероприятия под названием «Зеленый патруль», в ходе которого представители бизнеса внесли свой вклад в озеленение территории вблизи Фонтанной площади в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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Подарком городу от банка стала зеленая туя.

Неподалеку от фонтана ее посадили заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов и старший вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Владимир Христофоров.

Как отметил Вадим Власов, представители банка придерживаются мнения, что каждый человек несет персональную ответственность за сохранность окружающей среды и благоустройство города.

«Проведенная акция не только украсит Фонтанную площадь, но и создаст определенную зону комфорта для горожан», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», организатором мероприятия под названием «Зеленый патруль» выступил журнал «Дорогое удовольствие». Территория для озеленения была выбрана при содействии администрации Пензы.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.