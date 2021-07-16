В мэрии Пензы подвели итоги конкурса социально значимых проектов Общество

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Итоги конкурса на право получения грантов в виде субсидий, к участию в котором допускались органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) и некоммерческие организации (НКО), подведены в администрации Пензы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, всего было представлено 66 заявок.

По результатам их рассмотрения и оценки проектов конкурсной комиссией определены 34 победителя.

В Железнодорожном и Ленинском районах будет предоставлено по семь грантов на сумму около 3,5 млн. и 4 млн. рублей соответственно, в Октябрьском и Первомайском — по десять примерно на 5,5 млн. и 5 млн. рублей.

Среди отобранных проектов — инициативы по благоустройству дворов и ремонту общедомового имущества, обустройству спортивных площадок и приобретению игровых элементов, а также другие.