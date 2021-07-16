EN
19:33:43 Пятница, 16 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В мэрии Пензы подвели итоги конкурса социально значимых проектов

17:35 | 16.07.2021 | Общество

Печать

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Итоги конкурса на право получения грантов в виде субсидий, к участию в котором допускались органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) и некоммерческие организации (НКО), подведены в администрации Пензы.

В мэрии Пензы подвели итоги конкурса социально значимых проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего было представлено 66 заявок.

По результатам их рассмотрения и оценки проектов конкурсной комиссией определены 34 победителя.

В Железнодорожном и Ленинском районах будет предоставлено по семь грантов на сумму около 3,5 млн. и 4 млн. рублей соответственно, в Октябрьском и Первомайском — по десять примерно на 5,5 млн. и 5 млн. рублей.

Среди отобранных проектов — инициативы по благоустройству дворов и ремонту общедомового имущества, обустройству спортивных площадок и приобретению игровых элементов, а также другие.

Новости партнеров
Читайте также
Кутепов и Мельниченко ознакомились с разработками резидентов технопарка высоких технологий В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар на площади 1,4 га
В Пензе создан центр непрерывного повышения профмастерства педработников Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером акции по озеленению территории у фонтана
Пензенский хирург Марк Беренштейн вышел на пенсию В Пензенской области за сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама