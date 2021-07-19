Численность избирателей в Пензенской области за полгода сократилась более чем на 6,5 тыс. человек Общество

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за первую половину 2021 года на 6 тыс. 531 человека. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома.

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На 1 января текущего года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 48 тыс. 406 человек, на 1 июля — 1 млн. 41 тыс. 875. Разница в процентном соотношении — 0,62%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Сердобском районе — на 564 (1,43%), в Каменском — на 512 (1,19%), в Ленинском районе Пензы — на 456 (0,66%), в городе Кузнецке — на 451 (0,69%), в Октябрьском районе Пензы — на 439 (0,30%).

Увеличение количества избирателей зафиксировано в Пензенском районе — на 808 (1,48%) и в Первомайском районе Пензы — на 6 (0,01%).

В I полугодии 2021 года из Пензенской области выбыли 28 тыс. 788 избирателей, из них 16 тыс. 463 снялись с регистрационного учета в связи с изменением места жительства, 11 тыс. 253 человека умерли, 824 были призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 89 — выбыли в места лишения свободы, 79 — признаны судом недееспособными, 80 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 22 тыс. 257 избирателей, из них 15 тыс. 167 встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 5 тыс. 496 достигли возраста 18 лет, 801 человек прибыл из армии, 199 — из мест лишения свободы, 61 — принял гражданство Российской Федерации, еще 533 — по другим причинам.