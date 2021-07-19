В Пензенской области с начала года зарегистрировано 58 случаев бешенства животных Общество

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. 58 случаев бешенства животных зарегистрировано в Пензенской области в период с января по 11 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем отмечается, что, в частности, зафиксировано 24 случая бешенства среди собак, 25 — среди кошек, два — среди крупного рогатого скота.

«Ситуация по бешенству животных в Пензенской области расценивается как напряженная», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что в 2020 году от бешенства умерли два человека — в Колышлейском и Пензенском районах.

«В обоих случаях заболевшие бешенством после контакта с животными (ежом, неизвестной собакой) не обратились за медицинской помощью, в результате чего не получили курс специфической антирабической иммунизации», — сказано в сообщении.