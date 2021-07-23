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Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР

09:05 | 23.07.2021 | Общество

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Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Майор юстиции Иван Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 21 июля.

Синюков Иван Васильевич окончил юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

В 2011 году был принят на должность следователя городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

С 2018 по 2019 годы замещал должность следователя зареченского межрайонного следственного отдела ведомства.

С 2019 по 2021 годы был заместителем руководителя зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.

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