Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР Общество

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Майор юстиции Иван Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 21 июля.

Синюков Иван Васильевич окончил юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

В 2011 году был принят на должность следователя городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

С 2018 по 2019 годы замещал должность следователя зареченского межрайонного следственного отдела ведомства.

С 2019 по 2021 годы был заместителем руководителя зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.