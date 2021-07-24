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Мельниченко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

09:26 | 24.07.2021 | Общество

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Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов сферы торговли с профессиональным праздником.

Мельниченко поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сфера торговли была и остается одной из важнейших составляющих экономики региона. Вы надежно обеспечиваете пензенцев качественными товарами и услугами, создаете новые рабочие места. Замечательно, что в ходе реализации процессов импортозамещения в торговых предприятиях все больше появляется продукции отечественного, в том числе и пензенского, производства», — отметил глава региона.

Он с сожалением констатировал, что серьезным препятствием для динамичного развития отрасли стала пандемия коронавируса и связанные с ней значительные ограничения предпринимательской деятельности.

«Но уверен, что накопленный вами опыт, компетентность, широкое применение на практике современных технологий и оборудования помогут успешно справиться со всеми временными трудностями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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