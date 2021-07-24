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В Пензенской области за счет бюджета сформируют продуктовые наборы для нуждающихся

12:00 | 24.07.2021 | Общество

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Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области планирует приобрести за счет средств регионального бюджета 22 тыс. 708 продуктовых наборов для многодетных малообеспеченных семей и граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области за счет бюджета сформируют продуктовые наборы для нуждающихся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой 36 млн. 991 тыс. 332 рубля объявлен на официальном портале госзакупок в минувшую пятницу, 23 июля.

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Аукцион назначен на 4 августа.

Товар необходимо поставить в муниципальные районы и городские округа Пензенской области в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Согласно спецификации, в набор должны быть включены макароны, гречневая крупа, рис, горох, рыбные и мясные консервы, тушеная говядина, подсолнечное масло, мука, сахар-песок, сгущенное молоко, чай, овсяное печенье и глазированная конфета в индивидуальной упаковке.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее шести месяцев.

Предполагается, что Пензе будет выделено 5 тыс. 184 продуктовых набора, Кузнецку — 1 тыс. 140, Заречному — 407, а остальные распределят по районам области.

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