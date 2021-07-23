В Пензенской области зафиксированы самые низкие в ПФО цены на молоко, хлеб и картофель Экономика

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Самые низкие в Приволжском федеральном округе средние цены на молоко, сахар-песок, хлеб, картофель, репчатый лук и мороженую неразделанную рыбу зафиксированы в Пензенской области в ходе еженедельного мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, средняя цена литра молока питьевого цельного стерилизованного жирностью 2,5%–3,2% составляет в Пензенской области 64,93 рубля.

Килограмм сахара-песка в среднем стоит в регионе 46,09 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов — 46,66 рубля, картофеля — 39,94 рубля, лука репчатого — 26,21 рубля, рыбы мороженой неразделанной — 158,62 рубля.