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В Заречном установлены новые контейнеры для отработанных батареек и ламп

11:38 | 26.07.2021 | Общество

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Заречный, 26 июля 2021. PenzaNews. Новые специализированные контейнеры для сбора отработанных бытовых энергосберегающих ламп и элементов питания установлены в нескольких магазинах и административных зданиях Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии ЗАТО.

В Заречном установлены новые контейнеры для отработанных батареек и ламп. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В новых специализированных контейнерах два отделения. Прямоугольное отверстие предназначено для отработанных элементов питания, а круглое — для энергосберегающих ламп. Внутренняя поверхность отделения для ламп мягкая, а потому они не разбиваются», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что 11 контейнеров установлены в торговых центрах «Цитрон», «Зимняя вишня», «Околица», «Силуэт», в магазинах «Дом строителя», «Каблучок», в МФЦ, Пенсионном фонде, бизнес-инкубаторе «Импульс» и бизнес-центре «Лига».

«Кроме того, восемь новых контейнеров, предназначенных только для сбора отработанных батареек и аккумуляторов, размещены на территориях зареченских школ», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что использованные батарейки и аккумуляторы жители также по-прежнему могут опускать в специальные ящики на площадках с контейнерами заглубленного типа во дворах и общественных местах; отработанные ртутьсодержащие лампы длиной до 30 см — относить в ТЦ «Цитрон», магазины «Дом строителя» и «Каблучок»; а ртутные лампы длиной свыше 30 см и разбитые термометры — в МКУ «Управление МТО».

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