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На грантовый конкурс пензенского правительства поступило более 80 заявок от НКО

15:49 | 26.07.2021 | Общество

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Более 80 заявок подано на организованный правительством Пензенской области конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, по результатам которого в 2021 году из регионального бюджета будут выделены гранты в форме субсидий. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Grants.pnzreg.ru, на котором в период с 23 июня по 23 июля осуществлялся прием заявок.

На грантовый конкурс пензенского правительства поступило более 80 заявок от НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, максимальное число проектов — 19 — зарегистрировано по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

По 14 заявок поступило на конкурс по направлениям «Сохранение исторической памяти» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»; 9 — «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»; 5 — «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»; по 4 — «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «Поддержка молодежных проектов», «Поддержка проектов в области культуры и искусства» и «Развитие институтов гражданского общества», 3 — «Охрана окружающей среды и защита животных», одна — «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по результатам конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций намечено распределить гранты на общую сумму 19 млн. 402,6 тыс. рублей.

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