На грантовый конкурс пензенского правительства поступило более 80 заявок от НКО Общество

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Более 80 заявок подано на организованный правительством Пензенской области конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, по результатам которого в 2021 году из регионального бюджета будут выделены гранты в форме субсидий. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Grants.pnzreg.ru, на котором в период с 23 июня по 23 июля осуществлялся прием заявок.

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Согласно представленным сведениям, максимальное число проектов — 19 — зарегистрировано по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

По 14 заявок поступило на конкурс по направлениям «Сохранение исторической памяти» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»; 9 — «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»; 5 — «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»; по 4 — «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «Поддержка молодежных проектов», «Поддержка проектов в области культуры и искусства» и «Развитие институтов гражданского общества», 3 — «Охрана окружающей среды и защита животных», одна — «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по результатам конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций намечено распределить гранты на общую сумму 19 млн. 402,6 тыс. рублей.