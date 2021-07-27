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Мэр Пензы предложил увеличить финансирование деятельности пункта передержки животных

13:27 | 27.07.2021 | Общество

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил увеличить финансирование деятельности пункта передержки безнадзорных животных, находящегося в ведении МУП по очистке города.

Мэр Пензы предложил увеличить финансирование деятельности пункта передержки животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Закладывайте в бюджет средства, необходимые на расширение пункта передержки и увеличение числа сотрудников», — распорядился он при обсуждении проблемы бродячих собак в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 27 июля.

Мэр поручил сформулировать соответствующие предложения к ближайшей сессии гордумы, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензе был осуществлен отлов 155 бездомных животных. Из них 84 особи были подвергнуты эвтаназии, еще 71 — отпущена в среду обитания после стерилизации или кастрации, вакцинирования и чипирования.

Единственным исполнителем соответствующих муниципальных контрактов был МУП по очистке города.

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